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Москва

Антициклон из-за Урала принесет в Москву похолодание

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Похолодание идет к Центральному федеральному округу (ЦФО) с Сибири и Урала: по предварительным оценкам Гидрометцентра России, в середине следующей недели метели сменятся 15-градусными морозами.

"В ближайшие дни, 19, 20 и 21 января, нас ожидает снег, местами метель, ночью в Москве минус 7 - минус 9, по области до минус 12, днем минус 4-6 градусов. Порывистый ветер до 12-17 м/с. Без существенных изменений 22 и 23 января. Однако по ансамблевым прогнозам (т.е. по предварительным расчетам - ИФ) ситуация уже с 24 января начнет меняться", - сказал директор Гидрометцентра Роман Вильфанд "Интерфаксу" в четверг.

По словам метеоролога, текущие расчеты говорят о том, что на смену циклону, принесшему метели и ветер в Москву и соседние регионы России, придет влияние восточного антициклона из-за Урала. В результате осадков станет меньше, давление вырастет, а температура начнет заметно понижаться.

К среде по оценкам специалистов в Москве столбики термометров ночью могут опуститься до отметки в минус 15 градусов и ниже, а днем поднимутся лишь до ориентировочной отметки в минус 10 градусов. "Умеренные морозы, температурный фон около и ниже нормы", - охарактеризовал такую погоду Вильфанд.

Говоря о погоде минувшей ночью в столице, глава Гидрометцентра сообщил об увеличении снежного покрова после снегопада. Если в среду по данным станции на севере столицы снежный покров составлял лишь 6 см, то в четверг уже фиксируются 12 см. Вместе с тем Вильфанд отметил, что прошедший в ночь на четверг снегопад сильным не был - выпало лишь от 1 до 4 мм осадков, однако, по его словам, "любой, даже небольшой снег, может привести к дорожным проблемам".

"Это же чудо, когда земля покрывается снегом. Можно и на лыжах покататься", - добавил собеседник агентства.

Теги: Москва
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