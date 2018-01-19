США призвали другие страны отказаться от поддержки талибов

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Заместитель госсекретаря США Джон Салливан выступил с призывом к другим странам не поддерживать талибов, поскольку это лишь продлевает конфликт в Афганистане.

"Некоторые страны (...) поддерживают "Талибан" во имя борьбы с ИГИЛ (запрещена в России - ИФ). Такой подход является нецелесообразным или даже опасным. (...) Мы должны бороться с ИГИЛ в Афганистане, но при этом должны заставить "Талибан" сесть за стол переговоров", - сказал он, выступая на заседании высокого уровня Совета Безопасности ООН по ситуации в Афганистане.

Салливан подчеркнул, что "поддержка "Талибана" лишь продлевает конфликт или создает условия отсутствия безопасности, которыми пользуется ИГИЛ для того, чтобы эксплуатировать Афганистан и регион в целом".

Замгоссекретаря заявил о значительных успехах США и Афганистана в борьбе с ИГИЛ. "Тесно взаимодействуя с нашими афганскими партнерами, мы добились значительных результатов в борьбе с ИГИЛ на востоке Афганистана. Сообща мы оказываем постоянное давление на ИГИЛ. В значительной степени сократили его территорию и на 1/3 сократили численность боевиков ИГИЛ", - отметил Салливан.

Международное сообщество должно способствовать началу переговоров между правительством Афганистана и талибами, которые игнорируют соответствующие призывы афганского руководства, заявил также Салливан.

"Для достижения этой цели мы должны работать вместе над тем, чтобы изолировать "Талибан", лишить их ресурсов, как финансовых, так и в технике, и продемонстрировать непоколебимую приверженность тому, что единственное место, где они могут достичь своих целей - это стол переговоров, а не поле сражения", - сказал Салливан выступая на заседании СБ ООН.

При этом он выразил сожаление, что, "до сих пор, международное сообщество не оказало правительству Афганистана должной поддержки".