Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин ответит на вопросы горожан в прямом эфире телеканала ТВЦ 24 января.

"В среду в 20:00 отвечу на вопросы москвичей в прямом эфире ТВЦ. Присылайте вопросы", - написал Собянин на своей странице в твиттере в субботу.

В среду, в 20:00, отвечу на вопросы москвичей в прямом эфире ТВЦ. Присылайте вопросы: https://t.co/UwZD5kvXeq — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 20 января 2018 г.

Вопросы мэру можно направить через сайт mos.ru, указав имя, адрес электронной почты и тему. Каждый желающий, помимо текста, может отправить видеовопрос.