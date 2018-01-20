Власти Москвы опровергли данные о возможной застройке жильем центра Хруничева

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Столичные власти не планируют застраивать территорию научно-производственного центра имени Хруничева жильем, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"У нас нет планов застройки территории центра имени Хруничева. Мы не рассматриваем сейчас такую возможность", - сказал он.

Заммэра отметил, что столичные власти при этом активно рассматривают различные участки на территории города под строительство новых жилых кварталов в рамках программы реновации.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что территория научно-производственного центра имени Хруничева может быть застроена жильем для переселенцев по программе реновации. Сообщалось, что на участке площадью около 50 га может появиться около 1,25 млн кв. метров жилья.

Хуснуллин ранее сообщал, что к настоящему времени в городе подобрано 236 стартовых площадок для строительства жилья по программе реновации, с потенциалом строительства более 3 млн кв. метров.