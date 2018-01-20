Непогода привела к усиленному режиму работы служб московского метро

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Службы московского метрополитена в субботу работают в усиленном режиме из-за ухудшения погодных условий, говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте метрополитена в твиттере.

"Движение по всем линиям осуществляется в штатном режиме. Уборка предвестибюльных территорий и лестничных сходов проводится чаще обычного", - сказано в сообщении.

Службы #мосметро переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий. Движение по всем линиям осуществляется в штатном режиме. Уборка предвестибюльных территорий и лестничных сходов проводится чаще обычного. — Московское метро (@MetroOperativno) 20 января 2018 г.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил "Интерфаксу", что за прошедшие сутки с улиц Москвы вывезено порядка 480 тыс. кубометров снега. По его словам, в городе работает более 14,5 тыс. единиц снегоуборочной и другой специализированной техники, задействовано порядка 32 тыс. рабочих ручной уборки, дворников.

Как рассказал Бирюков, коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, их координирует специально созданный штаб.

По данным синоптиков, высота снежного покрова в Москве к утру 20 января составила 15 см.

Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала зимы, температура воздуха на базовой метеостанции на ВДНХ опускалась до минус 10,7 градуса.