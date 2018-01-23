Спецпрокурор Мюллер опросил генпрокурора США в рамках "российского дела"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Генпрокурор США Джефф Сешнс на прошлой неделе ответил на вопросы команды специального прокурора Роберта Мюллера в рамках "российского расследования". Об этом сообщает во вторник газета The New York Times со ссылкой на пресс-службу Минюста США.

Опрос занял несколько часов. Как отмечается, Сешнс стал первым членом кабинета президента США Дональда Трампа, о встрече которого с командой Мюллера стало известно.

В марте 2017 года Сешнс взял самоотвод от расследования любых дел, связанных с выборами в США. Это произошло вскоре после того, как в американских СМИ появилась информация о двух его встречах с послом России в США. Представители демократов на этом основании потребовали отставки Сешнса, а также учреждения специального прокурора, который расследовал бы, во-первых, попытки предполагаемого вмешательства РФ в выборы в США, а также связи с Россией представителей избирательного штаба президента США Трампа.