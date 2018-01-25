В Электростали 13 учеников школы-интерната попали с отравлением в больницу

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В Электростали из школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья госпитализировали 13 воспитанников, сообщила "Интерфаксу" уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"По последним данным, в больнице находятся 13 детей с симптомами пищевого отравления. Состояние детей удовлетворительное, стабильное", - сказала детский омбудсмен Подмосковья. Она добавила, что диагнозы уточняются, сделаны все необходимые анализы, заборы проб воды и продуктов питания в учреждении, но говорить о причинах произошедшего пока рано. "Пока известно только, что питание было не привозным. Мы следим за ситуацией", - добавила Мишонова.

Между тем, по данным Минздрава Московской области, в больнице находятся 10 детей, их состояние оценивается как удовлетворительное. "Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь", - цитирует министра здравоохранения региона Дмитрия Маркова пресс-служба.

Роспотребнадзор также сообщает о 10 учащихся школы-интерната, госпитализированных с признаками острой кишечной инфекции. По данным службы, всего в учреждении учатся 136 детей, медицинский персонал осмотрел 93 человека, среди них признаки заболевания выявили у 16 человек, говорится в сообщении ведомства. В нем отмечается, что в связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции в интернате специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области начали эпидемиологическое расследование.