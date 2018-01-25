ТРЦ площадью почти 60 тысяч квадратных метров построят у станции метро "Некрасовка"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) с кинотеатром будет построен около станции Кожуховской линии метро "Некрасовка" на юго-востоке Москвы, сообщила в четверг пресс-служба Москомстройинвеста.

Там уточнили, что Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы согласилась со строительством многофункционального центра в границах проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Некрасовка". Под проект в аренду предоставлен земельный участок площадью 3,8 га сроком на шесть лет. По словам ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева, которые приводятся в сообщении, площадь объекта составит свыше 56,8 тысяч квадратных метров.

В составе ТПУ "Некрасовка" планируется возвести спортивный комплекс с бассейном и ледовым дворцом. Его открытие намечено на 2020 год. Кроме того, около пересадочного узла разобьют парк площадью около 5 га и возведут православный храм.