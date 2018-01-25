Более десяти машин пробили колеса из-за ямы с арматурой у подмосковных Грибков

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Несколько автомобилей повредили колеса в районе подмосковной деревни Грибки из-за ямы на дороге.

Более десяти автомобилей с включенными аварийными сигналами стоят на обочине Дмитровского шоссе по направлению в область. Водители меняют поврежденные и пробитые колеса, передает корреспондент "Интерфакса".

Как рассказывают автомобилисты, инцидент произошел с ними из-за дорожной ямы, в которой, судя по всему, находится торчащий кусок арматуры.

Местные жители отмечают, что автомобили прокалывают колеса на этом участке дороги уже вторые сутки. "Интерфакс" не располагает официальными комментариями по этому поводу.