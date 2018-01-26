Синоптики предупредили о шквалистом ветре в Москве в пятницу и выходные

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Синоптики предупреждают о сильном ветре, который сохранится в Москве и Московской области вплоть до воскресенья, сообщает Гидрометцентр России.

В столичном регионе действует желтый уровень опасности, когда погода несет потенциальные риски. По прогнозу синоптиков, в пятницу, субботу и воскресенье в Москве и Подмосковье ожидаются местами порывы ветра до 12-17 м/с. Температура воздуха в пятницу днем в Москве не превысит минус 4-6 градусов, ближайшей ночью похолодает до минус 9, а по области - до минус 12 градусов. Днем в субботу в Москве прогнозируется от минус 4 до минус 6 градусов, в ночь на воскресенье до минус 5-7, а по области - до минус 10 градусов.

По прогнозу Гидрометцентра, в пятницу, субботу и воскресенье в городе сохранится облачная погода, местами ожидается небольшой снег. Атмосферное давление в Москве и Подмосковье растет, в субботу оно достигнет 760 мм ртутного столба, что более чем на 10% выше климатической нормы.