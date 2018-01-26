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Москва

Памфилова потребовала от Мосгоризбиркома пояснить проведение "школьных референдумов"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Глава ЦИК РФ Элла Памфилова обратилась к председателю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову с просьбой составить пакет дополнительных требований в связи с планами проведения в столице 18 марта "школьных референдумов".

"Я прошу вас пояснить, что предполагается в Москве и какое отношение Московская избирательная комиссия к этому имеет?" - обратилась в пятницу Памфилова на заседании Центризбиркома к В.Горбунову по видеоконференцсвязи.

В ответ глава Мосгоризбиркома заявил: "Я должен сказать, задают вопросы, как будут проходить референдумы, и как это совмещено с президентскими выборами. Речь идет о школьной инициативе, о школьном самоуправлении. Это проводится в других местах, другими комиссиями, другими бюллетенями, это школьные вопросы. Естественно, к избирательным участкам, где будет проходить голосование на выборах президента, эти референдумы никакого отношения не имеют".

В свою очередь Памфилова обратилась с просьбой к главе Мосгоризбиркома составить пакет дополнительных требований по проведению таких мероприятий.

Ранее Межрайонный совет директоров образовательных учреждений Москвы выступил с инициативой провести параллельно с выборами президента России 18 марта "школьные референдумы" по актуальным вопросам - например, по графику каникул, школьной форме, созданию условий для дошкольников.

Школьный референдум проводится по инициативе самой школы, администрации школы, касается организации работы школы. Предполагается, что в референдуме смогут принять участие родители учащихся. В акции смогут принять участие и сами ученики, которым на момент голосования исполнилось 14 лет.

Теги: ЦИК, Элла Памфилова, Мосгоризбирком
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