Школа-интернат в Электростали приостановила работу из-за кишечной инфекции

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Роспотренадзор приостановил работу интерната №1 в подмосковной Электростали, откуда с признаками острой кишечной инфекции были госпитализированы 10 учеников, сообщили в пресс-службе ведомства.

Также приостановлена работа фирмы, поставлявшей интернату питание, материалы о выявленных нарушениях санитарно-эпидемиологического законодательства направлены в суд. В Роспотреднадзоре добавили, что в стационаре по состоянию на пятницу проходят лечение восемь детей. Между тем, по данным минздрава Московской области, на госпитализации остаются пять детей.

Накануне уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила "Интерфаксу", что из школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья госпитализировали 13 воспитанников с симптомами пищевого отравления. Минздрав Московской области и Роспотребнадзор, в свою очередь, сообщали о 10 госпитализированных. Всего, по данным Роспотребнадзора, болезнь была выявлена у 16 человек.