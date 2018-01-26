В полицию сообщили о минировании московской прокуратуры

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проверяют информацию о минировании прокуратуры Москвы, сообщили в пятницу "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

"В настоящее время решается вопрос, нужно ли эвакуировать людей. На месте находятся машины оперативных служб, два пожарных экипажа", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в здании столичной прокуратуры на Волгоградском проспекте "тихо и спокойно".

Ранее в пятницу в оперативные службы неизвестный сообщил о взрывном устройстве, заложенном в здании прокуратуры Москвы.