В Москве повторно "заминировали" здание прокуратуры

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Здание прокуратуры Москвы второй день подряд "минирует" неизвестный, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Поступил звонок об угрозе взрыва по адресу площадь Крестьянской заставы, 1, в здании прокуратуры Москвы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, данная информация проверяется.

Между тем, работа в столичной прокуратуре продолжается в обычном режиме, эвакуации персонала нет, сообщили в ведомстве "Интерфаксу". "Действительно, информация об угрозе проверяется. Но никого не эвакуируют, работа идет своим чередом", - сказал один из сотрудников.

Накануне неизвестный уже "минировал" здание столичной прокуратуры. Эвакуация не проводилась, информация об угрозе взрыва после осмотра не подтвердилась.