Координатор московского штаба Навального сообщил о своем задержании

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Координатор московского штаба оппозиционера Алексея Навального Николай Ляскин сообщил, что его задержали сотрудники правоохранительных органов.

"Меня задержали на остановке. Причину задержания пока не говорят", - сказал он "Интерфаксу".

В штабе Навального в свою очередь сообщили о задержании руководителя московского штаба оппозиционера Сергея Бойко, он подозревается в нарушении правил проведения массовых мероприятий (статья 20.2 Кодекса об административных правоотношениях РФ).

Ранее в воскресенье сторонники оппозиционера сообщили о задержании пятерых сотрудников "Фонда борьбы с коррупцией".

Сам Навальный ранее призывал своих сторонников принять 28 января участие в протестной акции в столице в связи с предстоящими президентскими выборами. Митинги уже прошли в нескольких регионах России.

Власти Москвы и прокуратура напоминали, что планируемая оппозиционером акций на Тверской улице не согласована и влечет ответственность, предусмотренную законодательством РФ. Сторонники Навального не ответили на предложения о проведении мероприятия по альтернативным маршрутам.

26 января Президиум Верховного суда России не допустил Навального к президентским выборам, поставив точку в рассмотрении жалоб оппозиционера на отказ ЦИК зарегистрировать инициативную группу, выдвинувшую его кандидатом. Выборы президента РФ официально назначены на 18 марта 2018 года.