Более 60 тысяч человек собрались в центре Москвы на акции в поддержку олимпийцев

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Более 60 тыс. человек пришли в субботу на концерт "Россия в моем сердце" в Москве, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В центре Москвы на Васильевском спуске проходит концерт "Россия в моем сердце". В мероприятии принимают участие более 60 тыс. человек", - сказала Волк.

Она отметила, что полиция совместно с Росгвардией и добровольной народной дружиной обеспечивают охрану общественного порядка.

3 февраля по всей России проходят акции в поддержку спортсменов-олимпийцев. Так во Владивостоке около четырех тысяч приморцев вышли на центральную площадь города.

Также в эти дни в стране проходят памятные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине битвы под Сталинградом.