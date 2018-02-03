В Новой Москве запланировали на лето старт строительства новой линии метро

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Строительство новой линии метро от станции "Улица новаторов" до станции "Столбово" в Новой Москве может начаться летом этого года, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Уже весной мы планируем завершить разработку необходимой документации для строительства новой линии метро от станции "Улица новаторов" на Большой кольцевой линии до Коммунарки с конечной станцией "Столбово". Строительство этого радиуса может начаться уже летом", - сказал он в субботу журналистам.

По его словам, протяженность линии составит 17,5 км, на ней планируется разместить семь станций. "Этот участок пройдет вдоль Ленинского проспекта к улице академика Опарина и улицы генерала Тюленева до пересечения с МКАД, далее по территориям поселков Газопровод и Коммунарка, поселения Сосенское, вдоль проектируемой автодороги МКАД - поселок Коммунарка - аэропорт Астафьево", - рассказал чиновник.

Он отметил, что в перспективе эта линия будет продлена от станции "Улица новаторов" в центр до станции "Севастопольский проспект", а также в Новой Москве от станции "Столбово" до Троицка. И как добавил Хуснуллин, "уже к лету мы планируем подготовить документацию по новому участку от станции "Столбово" до Троицка".