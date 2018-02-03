На станции "Кунцевская" московского метро загорелся контактный рельс

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - На станции столичной подземки "Кунцевская" пассажиров пришлось высаживать из поезда из-за возгорания контактного рельса, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.
"В районе станции метро "Кунцевская" при подъезде поезда к станции, произошло возгорание контактного рельса, поезд остановился, проводится высадка пассажиров", - сказал собеседник агентства.
Открытое возгорание ликвидировано сотрудниками станции при помощи огнетушителей, на место прибыла пожарная охрана.
"Пострадавших нет", - отметил источник.