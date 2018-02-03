Движение поездов на голубой ветке московского метро восстановлено после сбоя

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Движение поездов на Филевской линии столичного метрополитена введено в график после технического сбоя, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.
"В течение примерно 20 минут на Филевской линии были увеличены интервалы движения поездов, а пассажиров просили пользоваться соседней Арбатско-Покровской линией. Сбой вызван нагреванием короба контактного рельса", - сказал собеседник агентства.
Ранее осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что на станции "Кунцевская" этой линии пассажиров пришлось высаживать из поезда из-за возгорания контактного рельса. По его словам, открытое возгорание ликвидировано сотрудниками станции при помощи огнетушителей, на место прибыла пожарная охрана. Пострадавших нет.