"Аэрофлот" отменит 4 февраля более 20 московских рейсов

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" отменит 4 февраля, 21 рейс по направлению из/в "Шереметьево", сообщил перевозчик.

Решение принято "в связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеоусловиями" в московском аэропорту. Пассажиры отмененных вылетов "перебронированы на последующие рейсы", говорится в сообщении.

Кроме того, "Аэрофлот" переносит время вылета 14 воскресных рейсов из "Шереметьево" и еще 35 - в обратном направлении.

Пассажиров оповестят об изменениях расписания через колл-центр. Прибывшие в аэропорт "будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота", заверила компания.

Накануне непогода также стала причиной переноса московских рейсов авиаперевозчика.