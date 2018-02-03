Главные новости
В миреРоссийские военные уничтожили более 30 боевиков в районе атаки на Су-25МоскваСубботний снегопад в Москве стал рекордно мощным за всю историю метеонаблюденийВ миреКНДР проведет военный парад накануне открытия Олимпиады
Москва

"Аэрофлот" отменит 4 февраля более 20 московских рейсов

Есть обновление от 19:06

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" отменит 4 февраля, 21 рейс по направлению из/в "Шереметьево", сообщил перевозчик.

Решение принято "в связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеоусловиями" в московском аэропорту. Пассажиры отмененных вылетов "перебронированы на последующие рейсы", говорится в сообщении.

Кроме того, "Аэрофлот" переносит время вылета 14 воскресных рейсов из "Шереметьево" и еще 35 - в обратном направлении.

Пассажиров оповестят об изменениях расписания через колл-центр. Прибывшие в аэропорт "будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота", заверила компания.

Накануне непогода также стала причиной переноса московских рейсов авиаперевозчика.

Теги: Москва, Аэрофлот, Шереметьево
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
Субботний снегопад в Москве стал рекордно мощным за всю историю метеонаблюденийСубботний снегопад в Москве стал рекордно мощным за всю историю метеонаблюдений
Прежний максимум был зафиксирован в 1957 годуПодробнее
Более 60 тысяч человек собрались в центре Москвы на акции в поддержку олимпийцевБолее 60 тысяч человек собрались в центре Москвы на акции в поддержку олимпийцев
Концерт "Россия в моем сердце" проходит на Васильевском спускеПодробнее
На станции московского метро "Полянка" погибла девушкаНа станции московского метро "Полянка" погибла девушка
Погибшей оказалась 25-летняя студенткаПодробнее
Мосгоризбирком обратится в СК по поводу листовок сторонников НавальногоМосгоризбирком обратится в СК по поводу листовок сторонников Навального
Комиссия признала незаконной предвыборной агитацией листовки с призывом бойкотировать выборыПодробнее
Мощнейший снегопад подступил к МосквеМощнейший снегопад подступил к Москве
В выходные и начале следующей недели выпадет до полуметра снегаПодробнее
СКР возбудил уголовное дело после покушения на предпринимателя в столичном бизнес-центреСКР возбудил уголовное дело после покушения на предпринимателя в столичном бизнес-центре
Информированный источник сообщил, что пострадавший - генеральный директор компании "Гелиард" Александр ОсетровПодробнее
Пять человек госпитализированы после обрушения лесов в переходе у метро в МосквеПять человек госпитализированы после обрушения лесов в переходе у метро в Москве
По предварительной версии, обрушение конструкций произошло из-за скопившегося на них снегаПодробнее
Москвичей попросили отказаться от поездок на личном транспорте из-за снегопадаМосквичей попросили отказаться от поездок на личном транспорте из-за снегопада
ЦОДД оценил заторы в понедельник утром в шесть баллов, а "Яндекс.Пробки" - в восемьПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
02 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 2 февраля5 фото
02 февраля
Фотохроника 2 февраля
75-летие победы в Сталинградской битве7 фото
02 февраля
75-летие победы в Сталинградской битве
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреРоссийские военные уничтожили более 30 боевиков в районе атаки на Су-25МоскваСубботний снегопад в Москве стал рекордно мощным за всю историю метеонаблюденийВ миреКНДР проведет военный парад накануне открытия ОлимпиадыВ РоссииУдальцов призвал поддержать на президентских выборах ГрудининаМоскваБолее 60 тысяч человек собрались в центре Москвы на акции в поддержку олимпийцевСпортФедеральный суд Швейцарии отклонил иск шести российских спортсменов к МОК

Адвокаты Харви Вайнштена пригрозили Уме Турман судебным иском

Продюсер утверждает, что не совершал по отношению к актрисе насильственных действий Подробнее

В столкновениях на Западном берегу Иордана погиб 19-летний палестинец

Упавшие из-за непогоды деревья повредили больше 10 автомобилей в Москве

Самолет "Победы" опасно сблизился с бортом Pegasus Airlines при посадке в Стамбуле

Снегопад вызвал массовые отключения электричества в Подмосковье

Боевики "Джабхат-ан-Нусры" взяли на себя ответственность за сбитый в Идлибе Су-25

Субботний снегопад в Москве стал рекордно мощным за всю историю метеонаблюдений

Субботний снегопад в Москве стал рекордно мощным за всю историю метеонаблюденийПрежний максимум был зафиксирован в 1957 году Подробнее

Минобороны РФ опубликовало видео ракетного удара по боевикам в Идлибе

В Госдуме рассказали о происхождении сбившего российской Су-25 ПЗРК

Собянин призвал москвичей к осторожности из-за аномальной погоды

Делегация немецких правых прибыла в Крым для обсуждения отмены санкций

СКР завел дело на сбившего пешехода татарстанского полицейского

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru