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Синоптики пообещали москвичам настоящую морозную погоду

Есть обновление от 14:16

По прогнозам, снегопад в столичном регионе к утру 5 февраля начнет ослабевать

Синоптики пообещали москвичам настоящую морозную погоду
Фото: ТАСС, Михаил Джапаридзе

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - На смену рекордным снегопадам в Москве в начале рабочей недели придет зимнее солнце и морозы, заявил "Интерфаксу" в воскресенье директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Южный циклон уходит на север, и над европейской территорией России устанавливается область высокого давления. С завтрашнего дня наступает период хорошей, по-настоящему зимней морозной погоды, никаких усилений ветра днем не прогнозируем, снежок легонький", - сказал он.

По его словам, снегопад в Московском регионе будет идти весь день в воскресенье и продолжится в ночь на понедельник: ожидаются порывы ветра до 15 м/с, метель и снежные заносы на дорогах. Однако к утру понедельника осадки начнут ослабевать, а атмосферное давление расти.

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Днем в понедельник, 5 февраля, небольшой снег еще возможен, однако по прогнозу в облаках уже могут появляться просветы: "облачно с прояснениями, возможно появление солнышка", сказал руководитель Гидрометцентра. Днем в столице будет -10...-13 градусов.

В ночь на вторник, 6 февраля, под влиянием антициклона в Москве похолодает до -15...-18, а по Московской области местами до -20. Днем столбики термометров поднимутся до -10...-13. Температура будет ниже нормы на 4 градуса, незначительные осадки возможны лишь местами.

В среду, 7 февраля, ночью до -15 градусов, днем порядка -7...-9. В четверг, 8 февраля, давление начнет опускаться, вероятность осадков увеличится. Тем не менее, мощных снегопадов в Гидрометцентре не прогнозируют: "снег не такой интенсивный: пушистый, легкий", сказал Вильфанд. Температура ночью -11...-16, днем в диапазоне от -3...-8.

К концу рабочей недели ночью около -10, днем в пятницу, 9 февраля, около -3...-5, вероятен снег.

Ранее Вильфанд сообщил, что к понедельнику в Москве выпадет свыше месячной нормы осадков, а высота сугробов может достигнуть 55 см. "Виновником" сильных снегопадов в столичном регионе стал рекордный по объему влаги циклон, пришедший на европейскую территорию России с Черного моря.

Рекордный снегопад в Москве

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Теги: Москва, Гидрометцентр, Роман Вильфанд
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