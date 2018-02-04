Правительство Москвы рекомендовало отказаться от автомобилей в понедельник

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы призывает водителей отказаться от использования личного автомобиля при передвижении по городу в понедельник утром в связи с сильнейшим снегопадом, сообщили "Интерфаксу" в ЦОДД.

"В настоящий момент в Москве продолжается метель, идет сильный и мокрый снег, местами на дорогах образовались снежные заносы. Осадки будут идти без перерыва всю ночь и завтра в течение дня", - говорится в сообщении.

В Центре организации дорожного движения также отметили, что службы эксплуатации технических средств организации дорожного движения ЦОДД готовы в усиленном режиме ликвидировать последствия стихии: "рабочие оперативно устраняют неисправности дорожных знаков и светофорных объектов".

За выходные в Москве выпало больше месячной нормы осадков.