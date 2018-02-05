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Москва

Мосгорсуд отменил арест юриста ФБК за недоказанностью правонарушения

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в понедельник оправдал юриста "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального (ФБК) Александра Помазуева, обвиненного ранее в неподчинении сотруднику полиции в ходе несанкционированной акции, и отменил его административный арест.

"Суд отменил постановление Симоновского суда Москвы и прекратил производство по административному материалу в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено решение о совершении Помазуевым правонарушения", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Симоновский суд Москвы 29 января назначил 10 суток административного ареста юристу, признав его виновным по статье 19.3 КоАП РФ "неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции".

28 января в российских городах прошли акции сторонников оппозиционера Навального. По данным МВД, в 46 субъектах федерации они прошли без грубых нарушений.

По данным пресс-центра МВД России, в 16 городах РФ были задержаны 266 лиц, которые впоследствии были отпущены из отделов полиции.

Акция сторонников Навального в Москве

7 фотографий
На Пушкинской площади
Теги: Москва, Александр Помазуев
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