Четыре человека пострадали при взрыве газового баллона в ЖК "Бутово-Парк"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Четверо рабочих получили серьезные ожоги при взрыве газового баллона в многоэтажном доме ЖК "Бутово-Парк" в Ленинском районе Подмосковья, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Пострадали четверо рабочих, у них ожоги различных степеней, госпитализируются в ожоговый центр Подольска", - сказал источник.

В пресс-службе министерства здравоохранения Московской области "Интерфаксу" сообщили, что состояние двоих пострадавших тяжелое. "Состояние двоих пациентов врачи оценивают как тяжелое, у двоих состояние легкой степени тяжести", - цитируют в ведомстве министра здравоохранения региона Дмитрия Маркова.

Официальный представитель подмосковного главка СКР Ольга Врадий сообщила агентству, что у двоих пострадавших при взрыве газового баллона в одном из домов ЖК "Бутово-Парк" ожоги 90% тела.

Ранее в пресс-службе администрации муниципалитета сообщили "Интерфаксу", что взрыв мог быть связан с проведением ремонтных работ. "Видимо, в квартире проходили ремонтные работы. Взорвался баллон с бытовым газом. Сам дом не газифицирован. (...) Если пострадавшим понадобится помощь прямо на месте, то медикам предоставят помещение в Бутовской школе №1, так как она самая ближайшая", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работают медики, полиция, скорая помощь. Пожар ликвидирован.

В пресс-службе регионального главка Следственного комитета РФ сообщили о доследственной проверке по факту ЧП.

Позднее в пресс-службе администрации муниципалитета "Интерфаксу" сообщили, что эвакуация дома не потребовалась. "Дом, в котором произошел инцидент, не эвакуируют, ему ничего не угрожает. В доме будет производиться замена лифтов", - сказал собеседник агентства. В администрации Ленинского района добавили, что в случае если кому-то из жильцов станет плохо, на месте работают медики, которые незамедлительно готовы оказать первую помощь.

В социальных сетях появились записи с места происшествия.

СРОЧНО. Взрыв газа в многогоэтажке ЖК "Бутово парк" в Новой Москве. Разрушена часть стены на 20-м этаже, выбиты окна pic.twitter.com/Xmxw3meYFS — НТВ (@ntvru) February 5, 2018