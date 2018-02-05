"Аэрофлот" отменил во вторник 30 московских рейсов

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" отменил во вторник 30 рейсов по направлению из/в "Шереметьево".

Также отменяются два рейса из Москвы в ночь со вторника на среду. Решение принято "в связи с последствиями неблагоприятных метеоусловий", говорится в сообщении перевозчика.

Пассажиры "Аэрофлота" оповещаются об изменениях расписания через колл-центр. Прибывшие в аэропорт "будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота", заверила компания.

"Аэрофлот" начал массово отменять рейсы, ссылаясь на погодные условия в Москве, с 4 февраля.

Представитель перевозчика отказался от комментариев. Источник, близкий к "Аэрофлоту" заявил "Интерфаксу", что среди причин продолжающихся отмен - повреждение 19 самолетов Airbus A320 компании из-за плохой чистки взлетно-посадочных полос в аэропортах России. Кроме того, из 40 имеющихся в парке "Аэрофлота" региональных лайнеров Sukhoi Superjet 100 "на крыле" сейчас только 12 машин, сказал собеседник агентства. По его данным, из-за этих двух факторов в понедельник отменено 27 рейсов: их пассажиры переоформляются на последующие рейсы или получают деньги.