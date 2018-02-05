В мэрии Москвы заявили о готовности города к грядущим 19-градусным морозам

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Серьезное похолодание ожидается в Москве в ночь на вторник, городские службы к этому готовы, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Мы готовы пережить любые морозы. Мы ожидаем ближайшей ночью до минус 19 градусов. Наши системы - энергетики, теплоснабжения, водоснабжения - к этому готовы", - сказал Бирюков в прямом эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в понедельник.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все системы жизнеобеспечения города переведены на режим работы, соответствующий пониженным температурам. "В Москве ситуация стабильная, вся инженерия работает. Все резервные системы города приведены в полную готовность", - добавил он.

Бирюков также сообщил, что в ближайшие дни в Москве может выпасть около 8 см снега.