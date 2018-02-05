Все оборванные из-за снегопада подмосковные ЛЭП восстановили

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Подмосковье завершены работы по восстановлению линий электропередачи, говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте регионального главка МЧС.

"На территории Московской области социально значимые объекты и населенные пункты подключены к электроснабжению в полном объеме. Аварийных отключений электроснабжения на территории Московской области нет. Ведется работа по абонентским заявкам", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе зампреда правительства региона Дмитрия Пестова сообщили, что работы по восстановлению электроснабжения идут в четырех городских округах: Балашихе, Ликино-Дулево, Егорьевске и Коломне.

Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на Московский регион 3-4 февраля, снег продолжился и 5 февраля. К уборке снега в Москве и Подмосковье привлекли военных. Столичные власти призвали воздержаться от поездок на автомобилях, а посещение школ сделали свободным.