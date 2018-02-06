Собянин предупредил москвичей о Масленице в сугробах

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Фестиваль "Московская Масленица" пройдет в столице с 9 по 18 февраля, сообщил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума городского правительства во вторник.

"Зима у нас поздняя, а Масленица - ранняя, поэтому проводы зимы пройдут в сугробах. Надеюсь, это не умалит праздника, не испортит настроения москвичам", - сказал Собянин.

Масленичная неделя начнется со следующего понедельника, 12 февраля.

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк на заседании президиума представил культурно-развлекательную программу фестиваля. В нее войдут более 600 театральных, музыкальных и интерактивных программ, 1684 творческих и 226 кулинарных мастер-классов, а также более 490 масленичных игр и забав. Гости "Московской Масленицы" смогут попробовать более 170 видов блинов с разными начинками.

На минувших выходных в Москве прошел "снегопад столетия": за два дня в столице выпало 45 мм осадков, или 125% месячной нормы, высота сугробов достигла 55 см, тем самым в полтора раза превысив среднеклиматическую норму для начала февраля.

В городе был объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

Прошедший снегопад стал самым мощным за всю историю метеонаблюдений: 3 и 4 февраля в городе были побиты рекорды 1957 и 2013 годов.

За три дня - со 2 по 4 февраля - в Москве из-за снегопада произошло более 2 тысяч ДТП, в которых никто не пострадал.