Маршрутка с 22 пассажирами столкнулось с автовозом в Подмосковье

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Автовоз столкнулся с пассажирским микроавтобусом, в котором было 22 пассажира, на Каширском шоссе в Подмосковье, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка полиции.

"Около 15:30 на 32 километре Каширского шоссе произошло столкновение автовоза "Сканиа" и маршрутного такси, внутри которого находилось 22 пассажира",- сказал собеседник агентства.

По его словам, информация о пострадавших уточняется, на месте происшествия работают сотрудники полиции.