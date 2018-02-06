Два пассажира получили травмы в ДТП с участием маршрутки в Подмосковье

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Два человека пострадали в результате аварии с участием маршрутки на Каширском шоссе в Московской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства транспорта Подмосковья.

"Автомобиль врезался в стоящий автобус марки "Форд Транзит" (маршрут №508" "Бор" - метро "Домодедовская"). Маршрут компании Донтрансавто. Двое пострадавших", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что два человека получили травмы в аварии с участием маршрутки на Каширском шоссе в Московской области. "В маршрутке в момент аварии находилось 10 пассажиров. Двое из них получили травмы. Тяжелых ранений ни у кого нет", - сказал источник.

В пресс-службе областного главка полиции "Интерфаксу" сообщали о столкновении пассажирского микроавтобуса с автовозом на Каширском шоссе.