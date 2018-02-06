Пожар на востоке Москвы оказался результатом поджога на почве ревности

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Москве задержан подозреваемый в поджоге квартиры, в результате которого во вторник в Новокосино пострадали трое детей и погибли их мать и бабушка, сообщил во вторник Следственный комитет РФ.

"Установлено, что в квартире находился бывший муж погибшей. В результате распития спиртных напитков у бывшего мужа на фоне ревности возник умысел на убийство находившихся в квартире лиц. Дождавшись, когда все уснут, последний взял баллон с легковоспламеняющейся жидкостью и совершил поджог стен и занавесок двух комнат. После чего вышел из квартиры и закрыл ее на ключ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что мужчина задержан, он полностью признал свою вину.

Пожар на Новокосинской улицы произошел во вторник утром. В квартире жила семья из семи человек. Трое несовершеннолетних детей и их отчим с дедушкой попали в больницу. Мама и бабушка скончались.

По результатам доследственной проверки по факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям об "убийстве двух и более лиц" и о "покушении на убийство двух и более лиц".