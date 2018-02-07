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Москва

Блины с фестиваля "Московская масленица" можно будет заказать на дом

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Москвичи смогут оформить доставку блинов на дом или офис с площадок фестиваля "Московская масленица", который в этом году пройдет с 9 по 18 февраля, сообщил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Мы договорились с рестораторами, поэтому все блины, которые представлены на фестивале, можно будет попробовать у себя дома или где-то на выезде", - сказал он на пресс-конференции в среду.

По словам Немерюка, в этом году число площадок фестиваля будет увеличено с 14 до 25.

"На фестивале будет представлено 175 участников из 22 регионов (Башкирии, Волгоградской, Костромской, Липецкой и других областей), 66 ресторанов. Также можно будет приобрести товары для приготовления блинов и сервировки стола", - сказал он.

Немерюк сообщил, что посетители фестиваля смогут попробовать блины 170 видов, приготовленные как по традиционным рецептам, так и по современным.

По его словам, в рамках фестиваля "Московская масленица" будет дано 612 театральных и других интерактивных представлений, более 2 тыс. творческих и кулинарных мастер-классов.

Теги: Москва
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