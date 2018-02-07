Работа автоматов по продаже билетов в московском метро восстановлена

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - После сбоя в среду днем восстановлена работа автоматов по продаже билетов и пополнению баланса карт "Тройка" на станциях столичной подземки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метрополитена.

"Работа всех автоматов по продаже билетов на станциях метрополитена восстановлена. Собрана специальная комиссия по разбору произошедшего. Эксперты установят все обстоятельства для предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем", - сказал собеседник агентства.

Ранее с утра среды часть автоматов по продаже билетов, расположенных на станциях Московского метрополитена, не работали, а весь набор сервисов по продаже билетов и пополнения карт "Тройка" был доступен в кассах. При этом кассы работали в усиленном режиме, были открыты все окна. На самых загруженных станциях дополнительно привлекались мобильные кассиры.