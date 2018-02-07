Работа автоматов по продаже билетов в московском метро восстановлена

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - После сбоя в среду днем восстановлена работа автоматов по продаже билетов и пополнению баланса карт "Тройка" на станциях столичной подземки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метрополитена.
"Работа всех автоматов по продаже билетов на станциях метрополитена восстановлена. Собрана специальная комиссия по разбору произошедшего. Эксперты установят все обстоятельства для предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем", - сказал собеседник агентства.
Ранее с утра среды часть автоматов по продаже билетов, расположенных на станциях Московского метрополитена, не работали, а весь набор сервисов по продаже билетов и пополнения карт "Тройка" был доступен в кассах. При этом кассы работали в усиленном режиме, были открыты все окна. На самых загруженных станциях дополнительно привлекались мобильные кассиры.
Собрана специальная комиссия по разбору произошедшего. Специалисты устанавливают все обстоятельства для выработки мер, которые позволили бы не допускать подобных ситуаций в дальнейшем.— Московское метро (@MetroOperativno) 7 февраля 2018 г.