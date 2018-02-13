Пожар в гостинице "Космос" возник из-за ставившего банки врача

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Причиной пожара в московской гостинице "Космос", по предварительным данным, стало нарушение правил пожарной безопасности врачом, ставившей банки пациентке, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Как установлено, пожар возник из-за нарушения правил пожарной безопасности: сотрудница медицинского кабинета на пятнадцатом этаже гостиницы ставила банки клиентке, используя огонь", - сказал собеседник агентства.

Во время процедуры у женщины выпала из рук банка со спиртом, который загорелся, рассказал источник.

Накануне в номере на 15-м этаже гостиницы "Космос" возник пожар. Ему был присвоен второй - повышенный ранг сложности, из здания эвакуировали более 350 человек. В 13:52 огонь был локализован, а позднее потушен. В результате происшествия никто не пострадал.