Главные новости
В РоссииКрушение Ан-148 связали с ошибкой в отображении скорости из-за обледененияСпортРоссийские лыжники Белорукова и Большунов завоевали две бронзы ОИ-2018МоскваНавальный подал иск к Роскомнадзору по блокировке страниц своего блога
Москва

Пожар в гостинице "Космос" возник из-за ставившего банки врача

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Причиной пожара в московской гостинице "Космос", по предварительным данным, стало нарушение правил пожарной безопасности врачом, ставившей банки пациентке, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Как установлено, пожар возник из-за нарушения правил пожарной безопасности: сотрудница медицинского кабинета на пятнадцатом этаже гостиницы ставила банки клиентке, используя огонь", - сказал собеседник агентства.

Во время процедуры у женщины выпала из рук банка со спиртом, который загорелся, рассказал источник.

Накануне в номере на 15-м этаже гостиницы "Космос" возник пожар. Ему был присвоен второй - повышенный ранг сложности, из здания эвакуировали более 350 человек. В 13:52 огонь был локализован, а позднее потушен. В результате происшествия никто не пострадал.

Теги: Космос, Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
Навальный подал иск к Роскомнадзору по блокировке страниц своего блогаНавальный подал иск к Роскомнадзору по блокировке страниц своего блога
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсам, разместившим информацию о героях нового фильма ФБКПодробнее
Морозы до минус 18 градусов придут в столичный регионМорозы до минус 18 градусов придут в столичный регион
Столбик термометра резко опустится уже в ночь на вторникПодробнее
Навальный рассказал о допросе в Следственном комитетеНавальный рассказал о допросе в Следственном комитете
По словам оппозиционера, проверка начата на основе рапорта пострадавшего полицейского, назначена медицинская экспертизаПодробнее
Собянин предупредил москвичей о Масленице в сугробахСобянин предупредил москвичей о Масленице в сугробах
Во время Масленичной недели в столице пройдет праздничный фестиваль с выступлениями и играмиПодробнее
Четыре человека пострадали при взрыве газового баллона в ЖК "Бутово-Парк"Четыре человека пострадали при взрыве газового баллона в ЖК "Бутово-Парк"
По предварительным данным, взрыв произошел во время ремонтных работПодробнее
Гематолога Мисюрину освободили из-под ареста до вступления приговора в силуГематолога Мисюрину освободили из-под ареста до вступления приговора в силу
Врач, осужденная на два года из-за смерти пациента, выпущена под подписку о невыездеПодробнее
Снежный апокалипсис в МосквеСнежный апокалипсис в Москве
Накрывший Москву в выходные снегопад побил рекорды осадков 1957 и 2013 годов, проверив на прочность москвичей и коммунальные службыПодробнее
Снегопад обрушил на Москву за выходные 122% месячной нормы осадковСнегопад обрушил на Москву за выходные 122% месячной нормы осадков
Правительство города посоветовало водителям пересесть на общественный транспортПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 13 февраля6 фото
13 февраля
Фотохроника 13 февраля
Болельщицы из КНДР в олимпийском Пхенчхане9 фото
13 февраля
Болельщицы из КНДР в олимпийском Пхенчхане
Лучшие фото недели10 фото
09 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииКрушение Ан-148 связали с ошибкой в отображении скорости из-за обледененияСпортРоссийские лыжники Белорукова и Большунов завоевали две бронзы ОИ-2018МоскваНавальный подал иск к Роскомнадзору по блокировке страниц своего блогаВ РоссииВ Кремле переадресовали в Минобороны вопрос об участии россиян в боях в Сирии В миреВ Содружестве наций начали тайно обсуждать возможных преемников Елизаветы IIВ РоссииПутин отказался от дебатов в бесплатном эфире

Шесть комплектов наград разыграют участники Олимпиады в среду

США предусмотрели на 2019 год очередной рост расходов на оборону Европы

Трамп выдвинул генерал-лейтенанта Накасоне на пост главы АНБ

Трамп выдвинул генерал-лейтенанта Накасоне на пост главы АНБКандидат занимается вопросами кибербезопасности Подробнее

Госдеп назвал вопрос переименования улицы перед посольством США внутренним делом России

Тиллерсон призывал Россию убедить власти Сирии прекратить бороться с оппозицией

Два человека погибли при столкновении автомобилей на Егорьевском шоссе в Подмосковье

Поток мигрантов в Европу через Средиземное море сократился

Адресованное Трампу-младшему письмо с белым порошком содержало также оскорбления

Завершились первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

Завершились первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионовВ обеих играх забито по четыре мяча Подробнее

Франция готова наносить удары по Сирии в ответ на подтверждённые случаи применения химоружия

Минздрав РФ определил успешные проекты медучреждений для воспроизведения

Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект об основах национализации в РФ

Полиция проверит информацию о белом порошке в офисе Обамы

Полиция настояла на обвинении премьер-министра Израиля

Полиция настояла на обвинении премьер-министра ИзраиляУже больше года ведется расследование о возможных взятках Биньямину Нетаньяху Подробнее

Разведка США не увидела шансов свержения Асада для сирийской оппозиции

"Црвена Звезда" и ЦСКА сыграли вничью в первом матче 1/16 финала ЛЕ

"Црвена Звезда" и ЦСКА сыграли вничью в первом матче 1/16 финала ЛЕОтветная игра состоится 21 февраля в Москве Подробнее

Парламент Чечни предложил наказывать за оскорбление чувств ветеранов

Ассанж заявил "о множестве ошибок" в решении лондонского судьи по делу о его аресте

Рассмотрение по существу дела экс-мэра Владивостока назначено на 27 февраля

В Вестминстерский дворец пришел конверт с белым порошком

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Фигурное катание04:00Микст, спортивные пары, Короткая программа
Горнолыжный спорт08:45Женщины, слалом, 2-ая попытка (Финал)
Конькобежный спорт13:00Женщины, 1000 м, Финал
Биатлон14:05Женщины, 15 км, индивидуальная гонка, Финал
Санный спорт14:20Мужчины, сани-двойки, 1-й и 2-й заезды (Финал)