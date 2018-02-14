Сменился глава Московского уголовного розыска

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель начальника антинаркотического главка МВД Сергей Кузьмин назначен начальником Московского уголовного розыска, сообщается на сайте столичной полиции.

"В феврале 2018 года на должность заместителя начальника полиции ГУ МВД России по г.Москве - начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г.Москве назначен генерал-майор полиции Сергей Кузьмин", - говорится в сообщении.

Кроме того, были назначены новые начальники управления по контролю за оборотом наркотиков и четвертого управления МВД, занимающегося охраной и защитой предприятий и организаций, деятельность которых направлена на обеспечение безопасности и обороноспособности РФ, в том числе атомных и ядерных объектов, предприятий химической, медицинской промышленности и космической отрасли страны, сопровождение специальных грузов.

"Начальник столичного главка, представляя новых руководителей, подчеркнул профессионализм, принципиальность и работоспособность, проявленные ими во время службы в органах внутренних дел", - отмечается в сообщении.

Кузьмин, ставший новым начальником МУРа, проходит службу в органах внутренних дел с 1994 года. Работал в МУРе с 2001 по 2012 год, с октября 2016 занимал должность заместителя начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России.