Московские власти в 2018 году введут 31 дом для заселения по программе реновации

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Московские власти в 2018 году в рамках программы реновации планируют ввести в эксплуатацию 31 дом и переселить туда людей, сообщил в среду на заседании профильной комиссии заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.

"На 2018 год мы себе ставим задачу начать волновое переселение в 31 стартовый жилой дом. В настоящее время департамент строительства по 24 домам завершает отделку, плюс у нас 7 новых домов, которые будут введены в эксплуатацию в текущем году", - сказал Валуй.

По его словам, 59 домов должны быть введены в эксплуатацию в период 2017-2019 годов.

"В соответствии с утвержденным перечнем стартовых площадок, 59 домов должны быть введены в эксплуатацию до начала волнового переселения в 2017-2019 годах", - сказал замглавы департамента.

Валуй также сообщил, что после завершения строительства стартовых жилых домов, по ориентировочным расчетам, планируется переселить более 500 домов, - это более 40 тысяч квартир и 117 тысяч жителей.