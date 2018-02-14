Женщина погибла под колесами поезда на станции метро "Царицыно"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Женщина погибла, упав под поезд на станции метро "Царицыно", сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"Машинист, заметив данную ситуацию, применил экстренное торможение. Тем не менее, упавшая столкнулась с подвижным составом. Сотрудниками УВД на Московском метрополитене был незамедлительно вызван наряд скорой медицинской помощи, который по прибытии констатировал смерть потерпевшей с предварительным диагнозом: "поездная травма, несовместимая с жизнью"", - сказал Мышляев.

По его словам, около 16:50 тело погибшей было извлечено, электроснабжение на пути подано и движение восстановлено. "В целом инцидент на движение поездов не повлиял, службы сработали оперативно", - добавил он.

Ранее в пресс-службе метрополитена "Интерфаксу" сообщили, что из-за инцидента с пассажиром с 16:39 были увеличены интервалы движения поездов на южном участке Замоскворецкой линии.