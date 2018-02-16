"Активный гражданин" запустит опрос о переименовании линий метро Москвы

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - На портале "Активный гражданин" будет запущено голосование о том, как должны называться линии метро, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Участники проекта "Активный гражданин" решат, какие названия будут носить линии метро. В новом голосовании предлагается создать номерную систему (первая, вторая, третья), цветовую (красная, синяя, фиолетовая) или сохранить официальные названия веток, например Сокольническая, Арбатско-Покровская, Серпуховско-Тимирязевская", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нынешняя система обозначения линий метро используется с 1990-х годов. Она включает полное название, цветовое обозначение и порядковый номер ветки.

Сейчас метрополитен насчитывает 14 линий общей протяженностью 408 километров.

Ранее участники проекта "Активный гражданин" голосовали за названия станций метро и Третьего пересадочного контура. Во втором случае было выбрано наименование "Большая кольцевая линия", за которое проголосовали 53,3% горожан.