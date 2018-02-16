Москва

Власти Подмосковья собрались внедрить в СНТ раздельный сбор отходов с 2019 года

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В 2018 году должны быть заключены все договоры на вывоз мусора и внедрение двухконтейнерной системы сбора мусора в СНТ и ИЖС Подмосковья, сообщил на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в пятницу министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

"У нас есть серьезные проблемы по заключению договоров. СНТ заключают договоры, но многие из них фиктивные. (...) Это серьезная проблема засоряемости территорий. По ИЖС ситуация еще сложнее, количество заключенных договоров на сегодняшний день - 20-30% рабочих соглашений по муниципальным образованиям. (...) С 1 января 2019 года должна быть предусмотрена двухконтейнерная система", - сказал Коган.

Он отметил, что в 2018 году должны быть заключены все договоры с ИЖС и СНТ, и во всех договорах должен быть обозначен раздельный сбор отходов.

По словам координатора центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрия Миронова, как правило, СНТ в Подмосковье являются основными источниками образования незаконных свалок.

Теги: Московская область
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