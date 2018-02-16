На выборы мэра Москвы потратят более полумиллиарда рублей

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - На организацию и проведение выборов мэра Москвы в 2018 году из бюджета города потратят свыше 570 млн рублей, следует из решения Мосгоризбиркома о распределении ассигнований, выделенных из городского бюджета.

Эта сумма близка к деньгам, выделенным федеральным бюджетом на проведение президентских выборов на территории Москвы.

Всего Мосгоризбирком в 2018 году распределит 1 млрд 652,4 млн рублей, из которых 572,5 млн рублей направят на проведение выборов мэра Москвы, 862,7 млн рублей - на работу информационной системы "Выборы" повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов, а также на информирование избирателей при подготовке и проведении выборов.

Согласно документу, непосредственно на обеспечение деятельности Мосгоризбиркома в 2018 году будет направлено 198,9 млн рублей.

Выборы мэра Москвы состоятся в Единый день голосования 9 сентября.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил на заседании комиссии, что всего постановлением Центризбиркома на подготовку и проведение выборов президента РФ Москве предоставляется 575,3 млн рублей, из которых 37,1 млн рублей останутся в МГИК, 538,2 млн рублей будет направлено в нижестоящие территориальные и участковые избирательные комиссии.

"Около 90 процентов средств пойдут на компенсацию оплаты труда членам избирательных комиссий", - отметил он.

Горбунов добавил, что порядка 18,5 млн рублей уйдет на изготовление печатной продукции, в том числе 14 млн - на изготовление бюллетеней для голосования.