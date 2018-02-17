Пять человек провалились под лед на Москве-реке во время катания на снегоходах

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники Росгвардии спасли трех человек, провалившихся под лед на Москве-реке, двоих еще ищут, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного глава ведомства.

"Сотрудники вневедомственной охраны спасли из ледяной воды трех утопающих, провалившихся под лед на снегоходе. Инцидент произошел сегодня в районе Рублевской станции водоподготовки", - сказал представитель ведомства.

Он сообщил, что инцидент произошел, когда группа людей, в которой, предположительно, было пять человек, каталась на снегоходах по Москве-реке недалеко от гидроэлектростанции.

"Выехав на лед, два снегохода провалились в полынью. По предварительным данным, пять человек ушли под воду", - сообщили в Росгвардии.

Крики о помощи услышал сотрудник вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве, который в этот момент обходил прилегающую территорию своего поста.

"Он сразу же доложил об этом в дежурную часть и бросился на помощь к утопающим. Благодаря оперативным и профессиональным действиям сотрудников Росгвардии, которые незамедлительно прибыли на место происшествия, удалось вытащить из ледяной воды несколько пострадавших", - отметили в главке.

Там отметили, что рискуя собственной жизнью, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии при помощи веревки и спасательного круга вытащили на берег трех мужчин.

"На данный момент в воде, предположительно еще могут находиться двое человек. Их тела пока не обнаружены. Поиски продолжаются", - сообщили в пресс-службе.

Пострадавшие переданы бригаде медиков. На данный момент их жизни ничего не угрожает. Детали произошедшего выясняются.