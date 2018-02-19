За сезон с улиц Москвы вывезли свыше 30 млн кубометров снега

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Работы по уборке и вывозу снега продолжаются в Москве в непрерывном режиме, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Снегопады в городе не прекращаются. С вечера пятницы к сегодняшнему утру местами выпало до 12 см, а за февраль - уже порядка 70 см снега при норме 36 см", - сказал Бирюков журналистам в понедельник.

Он отметил, что днем в понедельник в столице, по прогнозу синоптиков, выпадет еще 1-2 см снега.

"В уборке города задействованы порядка 14,5 тысяч единиц различной техники и более 70 тысяч рабочих ручной уборки, дворников, кровельщиков. Ежедневно на снегосплавные пункты и в места временного хранения вывозится более 1,2 млн кубометров снега", - сказал глава комплекса городского хозяйства.

По данным Бирюкова, с начала осенне-зимнего периода в Москве выпало порядка 190 см снега при норме 150 см, а с улиц города вывезено более 30 млн кубометров снега.