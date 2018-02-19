На фасаде стадиона "Динамо" смонтировали копии исторических барельефов

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Завершен монтаж копий исторических барельефов скульптора Сергея Меркурова на фасадах реконструируемого стадиона "Динамо" в Москве, сообщил журналистам в понедельник старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта "ВТБ Арена Парк" Андрей Перегудов.

Он отметил, что общая протяженность двух барельефов превышает 32 метра, а их высота составляет около 12 метров.

"В ходе реставрации специалистам пришлось собирать исторические барельефы из более семи тысяч фрагментов. Сегодня подлинные барельефы полностью восстановлены, они будут выставлены в музее, который откроется на территории стадиона. На фасадах арены смонтированы копии этих барельефов, выполненные реставраторами", - добавил Перегудов.

Он подчеркнул, что реставрация барельефов началась в 2012 году в связи с началом работ на самом стадионе.

"Барельефы представляют собой историческую ценность, работы по ним велись в полном соответствии с требованиями надзорных органов культурного наследия", - добавил руководитель проекта.

Под крышей обновленного стадиона "Динамо" разместятся открытая футбольная арена и малая многофункциональная - для проведения соревнований по хоккею, баскетболу и другим видам спорта. Общая вместимость футбольного стадиона составит 26 тысяч зрительских мест. Под стадионом предусмотрен паркинг более чем на 700 машиномест, торговый центр, а также помещения для музея "Динамо" и технических служб.

Сообщалось, что стадион будет готов принять первый матч между сборными России и Турции 5 июня.