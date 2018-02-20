Февраль в Москве вдвое перекрыл норму по снегу

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Сложившиеся погодные условия в столице стали аномальными, заявил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Что касается снега, то достаточно сказать, что при норме 36 см для февраля мы в первые два дня (3 и 4 февраля - ИФ) имели 48 см, а на сегодняшний день уже 72 см", - рассказал Бирюков журналистам во вторник.

Он напомнил, что для уборки Москвы от снега были выделены дополнительные силы.

"Те аномальные явления, которые сложились, они никак не повлияли на жизнеобеспечение города. Город работал, город двигался. Вся энергосистема, теплосистема, система водоснабжения работала и работает без всяких сбоев. Мы здесь никаких нареканий от населения не имеем", - сказал глава комплекса городского хозяйства.