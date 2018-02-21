"Мосэнерго" и МОЭК перейду на усиленный режим работы в ожидании морозов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Мосэнерго" и ПАО "МОЭК" в связи с прогнозируемым похолоданием в столичном регионе переходят на усиленный режим работы, говорится в совместном сообщении компаний.

Режим распространяется и на объекты ООО "ТСК Мосэнерго" и ООО "ТСК Новая Москва", осуществляющих теплоснабжение в Новой Москве и отдельных районах Московской области.

По данным компаний, в период с 22 по 26 февраля в ночное время ожидается понижение температуры до минус 22 градусов.

В сообщении отмечается, что "Мосэнерго" располагает достаточным резервом мощности для работы в условиях повышенных нагрузок с учетом ожидаемого похолодания. На ТЭЦ "Мосэнерго" сформированы необходимые запасы резервного топлива, в филиалах компании организовано круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад. Проведено дополнительное тестирование системы оповещения в случае возникновения аварий, нештатных или чрезвычайных ситуаций.

В МОЭК в период понижения температуры также вводится режим повышенной готовности. Организовано круглосуточное дежурство сотрудников аппарата управления и эксплуатационных филиалов компании, оперативно-ремонтного персонала тепловых станций и сетей, в круглосуточном режиме осуществляется работа аварийных служб.