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Москва

Станцию "Деловой центр" "желтой" ветки московского метро временно закроют

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - С 24 февраля станция "Деловой центр" Солнцевской линии Московского метрополитена будет временно закрыта в связи с присоединением строящегося участка Большой Кольцевой линии (БКЛ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"Во время работ по интеграции БКЛ в действующую сеть метро 24 и 25 февраля поезда Солнцевской линии поедут от "Раменок" до "Парка Победы", после чего проследуют до станции "Партизанская" Арбатско-Покровской линии. С 26 февраля до открытия участка БКЛ поезда Солнцевской линии будут курсировать по маршруту "Раменки" - "Парк Победы" и обратно", - уточнил собеседник агентства.

В период закрытия станции метро "Деловой центр" Солнцевской линии пассажиры по-прежнему смогут воспользоваться ближайшей станцией "Выставочная" Филевской линии, а также станцией "Деловой центр" МЦК.

Отмечается, что запуск первого участка БКЛ, намеченный на ближайшие дни, разгрузит Кольцевую, Таганско-Краснопресненскую и Замоскворецкую линии метро, а также перегруженные центральные пересадочные узлы. Кроме того, будут организованы четыре новые пересадки: "Хорошевская" БКЛ - "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии, "Петровский парк" БКЛ - "Динамо" Замоскворецкой линии, а также "Шелепиха" БКЛ - Шелепиха МЦК, "Хорошевская" БКЛ - Хорошево МЦК, что повысит качество интеграции Солнцевской линии с МЦК

Ожидается, что открытие участка БКЛ повысит транспортную доступность пяти районов Москвы, в которых проживает более 480 тыс. жителей. Также улучшится транспортное обслуживание таких популярных объектов как деловой центр "Москва Сити", стадионы "Динамо" и ЦСКА.

Теги: Москва, Россия
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