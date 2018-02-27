Жители Подмосковья с марта смогут следить за движением машин скорой в приложении "112"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Опция отслеживания машины скорой помощи после вызова ее через систему "112" появится в Подмосковье в марте текущего года, сообщил начальник управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Подмосковья Сергей Самолевский.

"Будет внедрена возможность отслеживания движения скорой помощи по вызову, который поступил в систему "112". Это можно будет сделать уже в марте", - сказал Самолевский.

По его словам, такая опция возможна благодаря тому, что все автомобили экстренных оперативных служб в Подмосковье оборудованы системой ГЛОНАСС.

Самолевский уточнил, что сейчас в приложении "Система 112 Московской области" зарегистрировано около 16 тысяч пользователей. Количество вызовов, поступивших через мобильное приложение, к концу 2017 года составило более десяти тысяч.