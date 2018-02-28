Двое пожарных погибли во время тушения квартиры на севере Москвы

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Двое спасателей, по предварительной информации, погибли в пожаре на севере Москвы.

"По адресу бульвар Матроса Железняка, д. 3, кор. 1, 16-ти этажный одноподъездный жилой дом, произошло возгорание в одной из квартир на девятом этаже, площадь пожара составила 15 кв. м", - сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"Предварительно, в результате пожара погибли двое спасателей", - добавил собеседник агентства.

По факту гибели сотрудников пожарной службы проводится доследственная проверка.