Оружие и боеприпасы изъяты из гаражного бокса неоднократно судимого москвича

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские изъяли у москвича два пистолета, изготовленных в 1942 году, 29 патронов для автомата, а также запасные части к нему, сообщил "Интерфаксу" в среду представитель столичного главка МВД Юрий Титов.

"Задержан ранее неоднократно судимый 52-летний москвич. При осмотре принадлежащего ему гаражного бокса обнаружены и изъяты предметы, похожие на пистолеты, автомат и патроны", - сказал Титов.

По его словам, изъято два пригодных к стрельбе пистолета ТТ калибра 7,62 мм, 11 автоматных патронов отечественного производства 5,45 мм образца 1974 года, относящиеся к штатным боеприпасам для автомата "АК-74" и его модификаций, 18 патронов, изготовленных самодельным способом, а также запасные части для автомата "АК-47".

"Возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов)", - добавил Титов.

По его информации, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.