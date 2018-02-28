Пациентов подмосковной психиатрической больницы эвакуировали из-за задымления

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Из психиатрической лечебницы в подмосковном Ногинске из-за задымления эвакуированы 70 человек, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС.

"Весь персонал и пациенты эвакуированы, предварительно, пострадавших нет.", - сказали в главке.

Между тем источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что очаг задымления пока не определен. Пожарные борются с едким дымом.

Источник в службах технического надзора региона в свою очередь рассказал "Интерфаксу", что "предварительно, рассматривается в качестве основной версия неудовлетворительного состояния электропроводки"